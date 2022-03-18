Военкор рассказал об обстановке на Кураховском направлении в Донбассе

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал RT об обстановке на Кураховском направлении в Донбассе, где шестой день проходят бои за село Степное.

«Очень непростая ситуация. Вроде бы уже всё, дожали в центре села — заходят три танка. Один танк подбили, пехота потом дожгла его. Сейчас уже зажали второй танк. Третий где-то кочует, выстрелы слышны», — сообщил он.

Военкор объяснил, что все действия на месте предпринимаются для того, чтобы «пробить» трассу от Мариуполя до Донецка.

«Тыловые районы моментально пустеют, всё уходит вперёд. Я бы не сказал, что я наблюдаю гигантские скопления войск», — сказал он.

Военкор добавил, что в селе находится украинский батальон «Донбасс».

«Комбат и 24 бойца не знают, как сдаться. Они в школе забаррикадировались», — сказал он.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что силы Донецкой Народной Республики освободили уже 97 населённых пунктов.