Глава ЛНР Пасечник ввёл комендантский час в освобождённых районах республики

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник ввёл комендантский час с 21:00 до 05:00 в освобождённых от украинских войск районах республики.

«Установить на переходный период на территории ЛНР, ранее оккупированной Украиной, освобождённой после 19 февраля 2022 года, действие режима комендантского часа с 21:00 до 05:00», — говорится в указе на сайте главы ЛНР.

На остальной территории республики комендантский час действует с 23:00 до 04:00.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта (с 21:00 до 08:00 мск) вводится комендантский час.