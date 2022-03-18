Глава ЛНР Пасечник ввёл комендантский час в освобождённых районах республики

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник ввёл комендантский час с 21:00 до 05:00 в освобождённых от украинских войск районах республики.
Глава ЛНР Пасечник ввёл комендантский час в освобождённых районах республики
  • РИА Новости

«Установить на переходный период на территории ЛНР, ранее оккупированной Украиной, освобождённой после 19 февраля 2022 года, действие режима комендантского часа с 21:00 до 05:00», — говорится в указе на сайте главы ЛНР.

На остальной территории республики комендантский час действует с 23:00 до 04:00.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта (с 21:00 до 08:00 мск) вводится комендантский час.

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