Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал перспективу начала третьей мировой войны на фоне событий на территории государства.

«Никто не знает, вероятно, она уже началась. И какова вероятность начала такой войны, если Украина падет? Очень сложно сказать. Мы уже видели подобное 80 лет назад, когда разгорелась Вторая мировая война», — сказал он в эфире NBC.

Так Зеленский ответил на вопрос ведущего о том, разделяет ли он опасения президента США Джо Байдена о возможном начале третьей мировой войны из-за событий на Украине.

Украинский лидер также подчеркнул, что исход конфликта ставит «на карту всю цивилизацию».

Ранее американский президент заявил, что США не будут вести войну против России на Украине, так как прямая конфронтация может перерасти в третью мировую войну.