Минобороны России: с начала спецоперации уничтожены 180 самолётов и вертолётов ВСУ

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Армия России с момента начала военной операции на Украине уничтожила 180 самолётов и вертолётов, 1367 танков и другой бронетехники ВСУ, заявил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.
Минобороны России: с начала спецоперации уничтожены 180 самолётов и вертолётов ВСУ
  • РИА Новости

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 180 самолётов и вертолётов, 166 беспилотных летательных аппаратов, 1367 танков и других боевых бронированных машин», — сказал Конашенков.

Он добавил, что уничтожены 132 РСЗО, 502 артиллерийских орудия и 1156 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения артиллерийских складов ВСУ высокоточным ударом из ракетного комплекса.

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