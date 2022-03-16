Подоляк отметил желание Киева иметь мощный пул союзников с чёткими гарантиями безопасности
Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил о желании Украины иметь мощный пул союзников с чётко прописанными гарантиями безопасности.
- AP
- © Maxim Guchek/BelTA Pool
«Сегодня Украина хочет иметь действительно мощный пул союзников с чётко прописанными гарантиями безопасности», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, Украине нужны действенные гарантии безопасности, а не протокольные или «будапештские».
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