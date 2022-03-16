Подоляк отметил желание Киева иметь мощный пул союзников с чёткими гарантиями безопасности

Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил о желании Украины иметь мощный пул союзников с чётко прописанными гарантиями безопасности.

AP

© Maxim Guchek/BelTA Pool

«Сегодня Украина хочет иметь действительно мощный пул союзников с чётко прописанными гарантиями безопасности», — написал он в Telegram-канале. По его словам, Украине нужны действенные гарантии безопасности, а не протокольные или «будапештские».