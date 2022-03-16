Генпрокуратура Украины предъявила заочное обвинение главе «Роскосмоса» Рогозину

Генпрокуратура Украины предъявила заочное обвинение главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину. Об этом заявила украинский генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«Органы прокуратуры Украины считают, что в ваших действиях содержится состав преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, а именно ч. 3 ст. 110 — посягательство на территориальную целостность Украины, а также ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437», — приводят украинские СМИ её слова.

Рогозин в Telegram отреагировал на заявление украинского генпрокурора и попросил указать адрес в Киеве, куда необходимо подъехать.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление украинского генпрокурора Ирины Венедиктовой о возбуждении в отношении неё уголовного дела на Украине.