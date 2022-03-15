В Херсонской области Украины начали работу волонтёры «Мы вместе»

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В Херсонской области Украины приступили к работе волонтёры «Мы вместе» под руководством Игоря Кастюкевича.
В Херсонской области Украины начали работу волонтёры «Мы вместе»
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Молодёжный волонтёрский корпус, в который вошли «Молодая гвардия Единой России», «Молодёжка ОНФ» и «Волонтёрская рота», заработал с начала эвакуации жителей Донбасса в Россию.

Добровольцы помогают с формированием и доставкой гуманитарных наборов, оказывают содействие в пунктах временного размещения.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собрали более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов для беженцев из Донбасса.

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