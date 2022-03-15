Лавров: Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вёл против населения Донбасса

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя пожелание главы украинского МИД Дмитрия Кулебы «скорее остановить войну», заверил, что Россия «ровно этим и занимается».

«Мы останавливаем войну, которую киевский режим на протяжении минимум последних восьми лет вёл против населения Донбасса. Эта война должна прекратиться», — сказал Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом.

Как ранее заявили в Кремле, операция ВС России по демилитаризации Украины будет реализована в утверждённые заранее сроки.

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в экстренном видеообращении сообщил о начале специальной военной операции.

В Кремле напомнили, что на территории Украины действует огромное количество неонацистов, которые восемь лет назад начали убивать людей на юго-востоке страны.