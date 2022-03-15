Лавров: Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вёл против населения Донбасса
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«Мы останавливаем войну, которую киевский режим на протяжении минимум последних восьми лет вёл против населения Донбасса. Эта война должна прекратиться», — сказал Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом.
Как ранее заявили в Кремле, операция ВС России по демилитаризации Украины будет реализована в утверждённые заранее сроки.
Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в экстренном видеообращении сообщил о начале специальной военной операции.
В Кремле напомнили, что на территории Украины действует огромное количество неонацистов, которые восемь лет назад начали убивать людей на юго-востоке страны.