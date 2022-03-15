Лавров: Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вёл против населения Донбасса

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя пожелание главы украинского МИД Дмитрия Кулебы «скорее остановить войну», заверил, что Россия «ровно этим и занимается».
Лавров: Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вёл против населения Донбасса
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Мы останавливаем войну, которую киевский режим на протяжении минимум последних восьми лет вёл против населения Донбасса. Эта война должна прекратиться», — сказал Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом.

Как ранее заявили в Кремле, операция ВС России по демилитаризации Украины будет реализована в утверждённые заранее сроки.

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в экстренном видеообращении сообщил о начале специальной военной операции.

В Кремле напомнили, что на территории Украины действует огромное количество неонацистов, которые восемь лет назад начали убивать людей на юго-востоке страны.

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