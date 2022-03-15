«Укрзалізниця» заявила о начале процедуры национализации российских вагонов на Украине

Украинская компания «Укрзалізниця» начинает процедуру национализации российских вагонов, находящихся на Украине.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на заявление и. о. председателя правления АО «Укрзалізниця» Александра Камышина.

По его словам, всего речь может идти о 15 тыс. вагонов, однако власти сначала намерены заняться определением того, кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю России.

При этом Камышин добавил, что есть компании, которые точно принадлежат России и на их долю приходится более 3 тыс. вагонов.

Он также отметил, что на территории России находится 482 украинских вагона.

Ранее профильный комитет Верховной рады поддержал законопроект о национализации на Украине имущества и финансовых средств юридических лиц России.