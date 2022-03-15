«Укрзалізниця» заявила о начале процедуры национализации российских вагонов на Украине
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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на заявление и. о. председателя правления АО «Укрзалізниця» Александра Камышина.
По его словам, всего речь может идти о 15 тыс. вагонов, однако власти сначала намерены заняться определением того, кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю России.
При этом Камышин добавил, что есть компании, которые точно принадлежат России и на их долю приходится более 3 тыс. вагонов.
Он также отметил, что на территории России находится 482 украинских вагона.
Ранее профильный комитет Верховной рады поддержал законопроект о национализации на Украине имущества и финансовых средств юридических лиц России.