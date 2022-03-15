«Укрзалізниця» заявила о начале процедуры национализации российских вагонов на Украине

Короткая ссылка
Украинская компания «Укрзалізниця» начинает процедуру национализации российских вагонов, находящихся на Украине.
«Укрзалізниця» заявила о начале процедуры национализации российских вагонов на Украине
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на заявление и. о. председателя правления АО «Укрзалізниця» Александра Камышина.

По его словам, всего речь может идти о 15 тыс. вагонов, однако власти сначала намерены заняться определением того, кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю России.

При этом Камышин добавил, что есть компании, которые точно принадлежат России и на их долю приходится более 3 тыс. вагонов.

Он также отметил, что на территории России находится 482 украинских вагона.

Ранее профильный комитет Верховной рады поддержал законопроект о национализации на Украине имущества и финансовых средств юридических лиц России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить