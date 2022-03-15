МИД России: вопрос о возможном возвращении ДНР и ЛНР в состав Украины остаётся за жителями

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Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что решение вопроса о возможном возвращении ДНР и ЛНР в состав Украины остаётся за жителями республик.
МИД России: вопрос о возможном возвращении ДНР и ЛНР в состав Украины остаётся за жителями
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«ДНР и ЛНР провозгласили независимость задолго до признания Россией их суверенитета. Это было сделано в условиях гражданской войны, которую киевские власти вели против жителей востока страны», — сказал он РИА Новости.

По его словам, семь с половиной лет от Киева добивались выполнения Минских соглашений, смысл которых «как раз и заключался в цивилизованном возвращении Донбасса в состав Украины на условиях особого статуса и соблюдения прав и интересов граждан».

«Однако в течение этого времени Киев делал всё, чтобы жители Донбасса не захотели возвращаться. Их ежедневно обстреливали, держали регион в экономической, транспортной и финансовой блокаде, отказывались объявлять амнистию в связи с конфликтом», — отметил Полищук.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 20 человек погибли и ещё более 30 пострадали в Донецке. Там ВСУ выпустили ракету «Точка-У» с кассетным боеприпасом. Власти ДНР назвали произошедшее терактом. 

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