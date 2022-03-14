Минобороны показало видео уничтожения реактивных установок ВСУ высокоточным оружием
Местонахождение реактивных установок выявили с помощью беспилотника.
Реактивные установки выпустили боекомплект и проследовали на перезаряжание в ангар с боеприпасами.
«После того как реактивные установки заехали в ангар, по нему был нанесён удар высокоточным оружием. Ракета точно поразила цель. На видео наблюдается детонация реактивных боеприпасов хранившихся в ангаре. После детонации у некоторых ракет, разлёт которых наблюдается на видео, сработали разгонно-маршевые двигатели», — сказали в ведомстве.
Утром 14 марта Министерство обороны России показало видео, на котором российские штурмовики Су-25 уничтожают склады боеприпасов украинских вооружённых сил.
Авиаудар наносился ракетным вооружением.