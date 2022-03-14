Минобороны показало видео уничтожения реактивных установок ВСУ высокоточным оружием

Министерство обороны России показало видео уничтожения реактивных установок ВСУ, которые были поражены высокоточным оружием.

Местонахождение реактивных установок выявили с помощью беспилотника.

Реактивные установки выпустили боекомплект и проследовали на перезаряжание в ангар с боеприпасами.

«После того как реактивные установки заехали в ангар, по нему был нанесён удар высокоточным оружием. Ракета точно поразила цель. На видео наблюдается детонация реактивных боеприпасов хранившихся в ангаре. После детонации у некоторых ракет, разлёт которых наблюдается на видео, сработали разгонно-маршевые двигатели», — сказали в ведомстве.

Утром 14 марта Министерство обороны России показало видео, на котором российские штурмовики Су-25 уничтожают склады боеприпасов украинских вооружённых сил.

Авиаудар наносился ракетным вооружением.