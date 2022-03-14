Пушилин заявил об освобождении силами ДНР 89 населённых пунктов

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1» заявил об освобождении силами ДНР 89 населённых пунктов.
Пушилин заявил об освобождении силами ДНР 89 населённых пунктов
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«На данный момент освобождено 89 населённых пунктов, продолжается продвижение по левому берегу (микрорайоны Мариуполя). Вокруг населённые пункты находятся под оперативным контролем Донецкой Народной Республики. Также уже частично в населённых пунктах, пригородах со всех практически сторон Мариуполя работает штаб, проходит разминирование, где это необходимо, восстанавливается электроэнергия», — цитирует его ТАСС.

Ранее Пушилин рассказал о планах по дальнейшему наступлению сил ДНР.

14 марта Министерство обороны России опубликовало новую карту продвижения российских подразделений вооружённых сил в ходе спецоперации на Украине.

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