Пушилин заявил об освобождении силами ДНР 89 населённых пунктов

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1» заявил об освобождении силами ДНР 89 населённых пунктов.

«На данный момент освобождено 89 населённых пунктов, продолжается продвижение по левому берегу (микрорайоны Мариуполя). Вокруг населённые пункты находятся под оперативным контролем Донецкой Народной Республики. Также уже частично в населённых пунктах, пригородах со всех практически сторон Мариуполя работает штаб, проходит разминирование, где это необходимо, восстанавливается электроэнергия», — цитирует его ТАСС.

Ранее Пушилин рассказал о планах по дальнейшему наступлению сил ДНР.

14 марта Министерство обороны России опубликовало новую карту продвижения российских подразделений вооружённых сил в ходе спецоперации на Украине.