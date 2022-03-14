В МИД России заявили об отсутствии оснований вводить миротворцев ООН на Украину

Директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев заявил, что российская сторона не видит оснований для отправки миротворцев ООН на Украину.

Он уточнил, что этого вопроса пока нет в повестке дня Совета Безопасности ООН.

«Данный вопрос на повестке дня СБ ООН или каких-либо других международных площадок пока не стоит», — цитирует его РИА Новости.

Он указал, что в России «не видят оснований для такого решения» с учётом того, что «ситуация полностью контролируется Вооружёнными силами России в соответствии с целями и задачами специальной военной операции».

По его словам, дальнейший ход урегулирования ситуации будет зависеть от готовности украинской стороны на поиск компромиссов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский решил отозвать украинских миротворцев со всего мира для участия в боевых действиях в стране.