Более 5,2 млн граждан Белоруссии вакцинировались от коронавируса

Полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 5,2 млн граждан Белоруссии.

«Более 5 763 000 белорусских граждан получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 5 212 000 человек прошли полный курс вакцинации», — говорится в сообщении Минздрава республики.

По данным ведомства, одну дозу препарата получили свыше 68,6 тыс. подростков в возрасте 12—17 лет, более 44,6 тыс. прошли полную иммунизацию.

В конце декабря 2021 года в Минздраве Белоруссии заявили об отступлении четвёртой волны COVID-19 в стране.

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, страна справилась с тяжёлыми последствиями пандемии коронавируса.