Более 5,2 млн граждан Белоруссии вакцинировались от коронавируса

Короткая ссылка
Полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 5,2 млн граждан Белоруссии.

«Более 5 763 000 белорусских граждан получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 5 212 000 человек прошли полный курс вакцинации», — говорится в сообщении Минздрава республики.

По данным ведомства, одну дозу препарата получили свыше 68,6 тыс. подростков в возрасте 12—17 лет, более 44,6 тыс. прошли полную иммунизацию.

В конце декабря 2021 года в Минздраве Белоруссии заявили об отступлении четвёртой волны COVID-19 в стране.

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, страна справилась с тяжёлыми последствиями пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить