Зеленский сообщил о решении кабмина Украины отменить НДС и акцизы на топливо

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Украинский кабмин согласовал отмену НДС и акциза на топливо, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский сообщил о решении кабмина Украины отменить НДС и акцизы на топливо
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«Кабмин Украины одобрил несколько решений. Согласована полная отмена налога на добавленную стоимость и акциз на топливо… чтобы не было дефицита топлива, чтобы цены были стабильными», — сказал Зеленский в видеообращении, размещённом в Telegram.

Он отметил, что теперь за данное решение должны проголосовать украинские депутаты.

Ранее Зеленский в видеообращении высказал своё недовольство в связи с тем, что лидеры Евросоюза пока не смогли договориться о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.

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