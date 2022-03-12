Зеленский сообщил о решении кабмина Украины отменить НДС и акцизы на топливо

Украинский кабмин согласовал отмену НДС и акциза на топливо, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Кабмин Украины одобрил несколько решений. Согласована полная отмена налога на добавленную стоимость и акциз на топливо… чтобы не было дефицита топлива, чтобы цены были стабильными», — сказал Зеленский в видеообращении, размещённом в Telegram.

Он отметил, что теперь за данное решение должны проголосовать украинские депутаты.

Ранее Зеленский в видеообращении высказал своё недовольство в связи с тем, что лидеры Евросоюза пока не смогли договориться о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.