Пушилин заявил об освобождении 85 населённых пунктов силами ДНР

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «России 1» заявил, что силами ДНР были освобождены 85 населённых пунктов, включая Волноваху.
Пушилин заявил об освобождении 85 населённых пунктов силами ДНР
  • globallookpress.com
  • © denis-pushilin.ru

«На сегодняшний день можно говорить, что нами освобождено 85 населённых пунктов, включая Волноваху. Сегодня отрабатывает населённый пункт в рамках своих мероприятий Министерство внутренних дел», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Пушилин, на освобождённой территории требуется провести работу по разминированию.

Ранее представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что к настоящему моменту силы ЛНР освободили около 80% территории.

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