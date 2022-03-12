Пушилин заявил об освобождении 85 населённых пунктов силами ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «России 1» заявил, что силами ДНР были освобождены 85 населённых пунктов, включая Волноваху.

«На сегодняшний день можно говорить, что нами освобождено 85 населённых пунктов, включая Волноваху. Сегодня отрабатывает населённый пункт в рамках своих мероприятий Министерство внутренних дел», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Пушилин, на освобождённой территории требуется провести работу по разминированию.

Ранее представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что к настоящему моменту силы ЛНР освободили около 80% территории.