Пушилин заявил об освобождении 85 населённых пунктов силами ДНР
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«На сегодняшний день можно говорить, что нами освобождено 85 населённых пунктов, включая Волноваху. Сегодня отрабатывает населённый пункт в рамках своих мероприятий Министерство внутренних дел», — цитирует его ТАСС.
Как отметил Пушилин, на освобождённой территории требуется провести работу по разминированию.
Ранее представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что к настоящему моменту силы ЛНР освободили около 80% территории.