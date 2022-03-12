Украинская армия открыла огонь по дому-интернату для пожилых людей и инвалидов в Горловке

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ВСУ открыли огонь по зданию Дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов в ДНР, заявил мэр Горловки Иван Приходько.

«В результате обстрела ВФУ серьёзные осколочные повреждения получило здание Дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов с гериатрическим отделением г. Горловка», — написал он в своём Telegram-канале.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), город 11 марта подвергся обстрелу минами калибром 120 мм и ракетами из БМ-21 «Град» со стороны украинских войск. 

Народная милиция республики заявила об эвакуации 35 человек из зоны боевых действий.

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