Украинская армия открыла огонь по дому-интернату для пожилых людей и инвалидов в Горловке
«В результате обстрела ВФУ серьёзные осколочные повреждения получило здание Дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов с гериатрическим отделением г. Горловка», — написал он в своём Telegram-канале.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), город 11 марта подвергся обстрелу минами калибром 120 мм и ракетами из БМ-21 «Град» со стороны украинских войск.
Народная милиция республики заявила об эвакуации 35 человек из зоны боевых действий.