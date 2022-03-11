Путин поддержал предложение Шойгу передать трофейное украинское оружие ДНР и ЛНР

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Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил президенту России Владимиру Путину передать Вооружённым силам ДНР и ЛНР захваченные у украинских военных трофейные переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые управляемые ракеты, а также танки, стрелковое оружие и комплексы Javelin и Stinger.
Путин поддержал предложение Шойгу передать трофейное украинское оружие ДНР и ЛНР
  • РИА Новости

Путин согласился с идеей Шойгу.

«Что касается поставки вооружения, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи его в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик», — отметил российский лидер.

25 февраля сообщалось, что российские военные в ходе боевых действий захватили много зарубежного трофейного оружия, в том числе американские ПТРК Javelin и британские NLAW.

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