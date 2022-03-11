Путин поддержал предложение Шойгу передать трофейное украинское оружие ДНР и ЛНР
- РИА Новости
Путин согласился с идеей Шойгу.
«Что касается поставки вооружения, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи его в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик», — отметил российский лидер.
25 февраля сообщалось, что российские военные в ходе боевых действий захватили много зарубежного трофейного оружия, в том числе американские ПТРК Javelin и британские NLAW.