RT публикует кадры из военной части на окраине Бердянска

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RT публикует кадры из военной части на окраине Бердянска, где базировалось одно из самых мощных подразделений Вооружённых сил Украины.

Артиллерийский гаубичный дивизион сбежал из части перед тем, как в город вошли Вооружённые силы России.

В части были оставлены военная техника, форма военнослужащих, личные вещи и тарелки с едой.

Как выяснилось, на тренировочной базе проходило обучение мужчин и женщин. Возле казармы оборудовано пулемётное гнездо.

При этом в подвале нашли тела двух украинских военнослужащих, которых, предположительно, застрелили свои.

Ранее в распоряжении RT оказались фото и видео того, как натовские инструкторы обучают бойцов нацбата «Айдар».

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