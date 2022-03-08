Под контроль ЛНР перешли восемь населённых пунктов
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«Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Борсонино, Кременная, Песчаное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружеск, Белогоровка», — говорится в официальном заявлении ведомства.
Также, по словам Конашенкова, подразделения Народной милиции ДНР взяли под контроль квартал Осоавиахим в Мариуполе.
По данным Минобороны России, за время спецоперации было поражено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины.
В число указанных объектов входят, например, 87 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 79 радиолокационных станций и 81 беспилотник.