Под контроль ЛНР перешли восемь населённых пунктов

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Подразделения Луганской Народной Республики взяли под контроль восемь населённых пунктов и продвинулись на 9 км, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Под контроль ЛНР перешли восемь населённых пунктов
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«Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Борсонино, Кременная, Песчаное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружеск, Белогоровка», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Также, по словам Конашенкова, подразделения Народной милиции ДНР взяли под контроль квартал Осоавиахим в Мариуполе.

По данным Минобороны России, за время спецоперации было поражено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины.

В число указанных объектов входят, например, 87 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 79 радиолокационных станций и 81 беспилотник.

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