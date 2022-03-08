СММ ОБСЕ приостановила предоставление отчётов по ситуации на Украине
«СММ приостановила отчётную деятельность», — сообщается в заявлении миссии.
Отмечается, что миссия завершила временную эвакуацию своих сотрудников.
СММ ОБСЕ сохранит свои объекты и имущество в ожидании возвращения к операциям на Украине.
Ранее сообщалось, что СММ ОБСЕ в Харькове продолжает эвакуацию, миссия в Херсоне находится в укрытии.
До этого стало известно, что сотрудница СММ ОБСЕ на Украине Марина Фенина погибла при обстреле украинского города Харькова.