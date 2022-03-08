СММ ОБСЕ приостановила предоставление отчётов по ситуации на Украине

Короткая ссылка
Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после завершения временной эвакуации приостановила предоставление отчётов по Украине.

«СММ приостановила отчётную деятельность», — сообщается в заявлении миссии.

Отмечается, что миссия завершила временную эвакуацию своих сотрудников.

СММ ОБСЕ сохранит свои объекты и имущество в ожидании возвращения к операциям на Украине.

Ранее сообщалось, что СММ ОБСЕ в Харькове продолжает эвакуацию, миссия в Херсоне находится в укрытии.

До этого стало известно, что сотрудница СММ ОБСЕ на Украине Марина Фенина погибла при обстреле украинского города Харькова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить