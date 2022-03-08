СММ ОБСЕ приостановила предоставление отчётов по ситуации на Украине

Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после завершения временной эвакуации приостановила предоставление отчётов по Украине.

«СММ приостановила отчётную деятельность», — сообщается в заявлении миссии.

Отмечается, что миссия завершила временную эвакуацию своих сотрудников.

СММ ОБСЕ сохранит свои объекты и имущество в ожидании возвращения к операциям на Украине.

Ранее сообщалось, что СММ ОБСЕ в Харькове продолжает эвакуацию, миссия в Херсоне находится в укрытии.

До этого стало известно, что сотрудница СММ ОБСЕ на Украине Марина Фенина погибла при обстреле украинского города Харькова.