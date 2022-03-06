Украина уведомила МАГАТЭ, что руководство Запорожской АЭС подчиняется приказам ВС России

Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что руководство Запорожской АЭС в настоящее время подчиняется приказу командующего российскими силами. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Украина сообщила сегодня Международному агентству по атомной энергии, что, хотя штатный персонал продолжал эксплуатировать Запорожскую атомную электростанцию, руководство станции в настоящее время подчиняется приказу командующего российскими силами», — говорится в Twitter МАГАТЭ.

Постпред России при ООН Василий Небензя со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что безопасности энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине ничто не угрожает.