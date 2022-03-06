Украина уведомила МАГАТЭ, что руководство Запорожской АЭС подчиняется приказам ВС России
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«Украина сообщила сегодня Международному агентству по атомной энергии, что, хотя штатный персонал продолжал эксплуатировать Запорожскую атомную электростанцию, руководство станции в настоящее время подчиняется приказу командующего российскими силами», — говорится в Twitter МАГАТЭ.
Постпред России при ООН Василий Небензя со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что безопасности энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине ничто не угрожает.