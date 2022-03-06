Власти Горловки с 8 марта организуют эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских силовиков с 8 марта будет организована эвакуация женщин, детей и пенсионеров в Россию.

«С 8 марта будет организована централизованная эвакуация женщин, детей и граждан преклонного возраста в безопасные районы на территории России», — объявил он в своём Telegram-канале.

Продление эвакуации будет возможно и в последующие дни при наличии желающих эвакуироваться.

Он отметил, что эвакуируемые граждане будут обеспечены продуктовыми и гигиеническими наборами.

Власти ДНР и ЛНР 18 февраля объявили о массовой эвакуации населения в Россию в связи с ухудшением ситуации в Донбассе. Как сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян, о готовности принять жителей республик заявили более 20 российских регионов.