Власти Горловки с 8 марта организуют эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию

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Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских силовиков с 8 марта будет организована эвакуация женщин, детей и пенсионеров в Россию.
Власти Горловки с 8 марта организуют эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«С 8 марта будет организована централизованная эвакуация женщин, детей и граждан преклонного возраста в безопасные районы на территории России», — объявил он в своём Telegram-канале.

Продление эвакуации будет возможно и в последующие дни при наличии желающих эвакуироваться.

Он отметил, что эвакуируемые граждане будут обеспечены продуктовыми и гигиеническими наборами.

Власти ДНР и ЛНР 18 февраля объявили о массовой эвакуации населения в Россию в связи с ухудшением ситуации в Донбассе. Как сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян, о готовности принять жителей республик заявили более 20 российских регионов.

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