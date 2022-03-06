Власти Горловки с 8 марта организуют эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию
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«С 8 марта будет организована централизованная эвакуация женщин, детей и граждан преклонного возраста в безопасные районы на территории России», — объявил он в своём Telegram-канале.
Продление эвакуации будет возможно и в последующие дни при наличии желающих эвакуироваться.
Он отметил, что эвакуируемые граждане будут обеспечены продуктовыми и гигиеническими наборами.
Власти ДНР и ЛНР 18 февраля объявили о массовой эвакуации населения в Россию в связи с ухудшением ситуации в Донбассе. Как сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян, о готовности принять жителей республик заявили более 20 российских регионов.