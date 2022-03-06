Арахамия: Гуманитарный коридор из Харькова могут организовать 6 марта

Гуманитарный коридор из Харькова могут организовать 6 марта, заявил член украинской делегации на переговорах Украины и России, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Даст бог, завтра в Харькове удастся коридор», — приводит РИА Новости слова Арахамии в Facebook. Ранее Арахамия заявил, что третий раунд российско-украинских переговоров пройдёт в понедельник, 7 марта.