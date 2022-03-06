Арахамия: Гуманитарный коридор из Харькова могут организовать 6 марта

Короткая ссылка
Гуманитарный коридор из Харькова могут организовать 6 марта, заявил член украинской делегации на переговорах Украины и России, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Даст бог, завтра в Харькове удастся коридор», — приводит РИА Новости слова Арахамии в Facebook.

Ранее Арахамия заявил, что третий раунд российско-украинских переговоров пройдёт в понедельник, 7 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить