Генпрокурор Украины Венедиктова заявила о заочном аресте артиста Газманова

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Украинский суд заочно арестовал певца Олега Газманова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
Генпрокурор Украины Венедиктова заявила о заочном аресте артиста Газманова
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Олег Михайлович Газманов, я к вам с новостями. Ничего личного. У каждого своя работа, как говорится. Хочу вас официально в качестве украинского прокурора проинформировать о том, что украинский суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и позволил им арестовать вас с целью доставки на территорию Украины для избрания меры пресечения», — написала она в Facebook.

Венедиктова отметила, что украинские прокуроры инициируют процедуру объявления Газманова в международный розыск.

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