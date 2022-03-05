Путин заявил, что у России есть много вариантов демилитаризации Украины

У России есть много разных вариантов демилитаризации Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами-пилотами и бортпроводницами в преддверии 8 Марта.

RT ведёт трансляцию.

«Мы помогает жителям Донбасса, добиваясь нейтрального статуса Украины, добиваясь демилитаризации страны. Мы должны чётко понимать, какие вооружения, где, под каким контролем находятся. Здесь разные варианты возможны», — заявил Путин.

По его словам, эти предложения сейчас обсуждаются, в том числе с представителями киевского правительства.

«Наши предложения на столе у группы переговорщиков из Киева», — заключил Путин.

Ранее Путин назвал решение о проведении специальной военной операции на Украине тяжёлым.