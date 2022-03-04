Шойгу заявил Генсеку ООН, что украинские националисты прячутся за мирными гражданами

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил Генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что украинские националистические и неонацистские формирования, в которых есть и иностранные наёмники, прикрываются мирными гражданами, словно живым щитом.

Об этом сообщает Минобороны России.

«Министр обороны Российской Федерации обратил особое внимание Гутерреша на то, что националистические и неонацистские формирования, в которых есть и иностранные наёмники, прикрываются мирными гражданами, как живым щитом. Имеются объективные данные, как они размещают тяжёлую военную технику (танки, РСЗО, артиллерию и миномёты) в жилых кварталах городов, действуя как озверевшие бандиты, игнорируют угрозы, создаваемые тем самым мирным жителям», — говорится в заявлении.

Ранее Шойгу заявил Гутеррешу, что в ходе спецоперации высокоточными средствами выводятся из строя исключительно объекты военной инфраструктуры, которые создавались в целях милитаризации Украины и проведения жестокой карательной операции в отношении мирного населения юго-востока Украины.