СК России возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов ДНР и ЛНР
04 марта 2022

СК России возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов ДНР и ЛНР

04 марта 2022 | 17:43

СК России возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов ДНР и ЛНР

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Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик со стороны военнослужащих ВСУ и нацбатальонов. В ходе атаки семь мирных жителей погибли. Об этом сообщается на сайте СК.

По данным СК, 1 и 2 марта под ударами ВСУ оказались города Донецк, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая, Макеевка ДНР, города Первомайск и Кировск ЛНР и близлежащие населённые пункты.

Удары с применением тяжёлых видов вооружения наносились с территории, находящейся под контролем украинских вооружённых сил и добровольческих нацбатальонов.

Погибли семь мирных жителей, не участвующих в вооружённом конфликте, 18 человек получили ранения, в том числе девятилетний ребёнок. 

«Повреждены и разрушены более 120 жилых домов мирных граждан, здания трёх медицинских, семи дошкольных и образовательных учреждений. Обстрелам подверглись объекты культуры, электроэнергетики и водоснабжения», — сообщается на сайте ведомства.

По указанным фактам возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации).

Как сообщал RT ранее, Бастрыкин также поручил расследовать обстрел Горловки со стороны ВСУ и факты ранения мирных жителей, среди которых двое несовершеннолетних.