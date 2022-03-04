На Украине заявили об отсутствии угрозы вторжения со стороны Белоруссии
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«Пока что на сегодняшний день угрозы с белорусской стороны прямого вторжения, то есть втягивания их в наземную операцию, нет», — приводит ТАСС его слова на брифинге во Львове.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным поддержал действия России на Украине.
Лукашенко также заявил, что Белоруссия не принимает участия и не намерена участвовать в спецоперации на Украине.