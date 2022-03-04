На Украине заявили об отсутствии угрозы вторжения со стороны Белоруссии

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Угрозы вторжения на Украину со стороны Белоруссии на данный момент нет. Об этом заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.
На Украине заявили об отсутствии угрозы вторжения со стороны Белоруссии
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Пока что на сегодняшний день угрозы с белорусской стороны прямого вторжения, то есть втягивания их в наземную операцию, нет», — приводит ТАСС его слова на брифинге во Львове.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным поддержал действия России на Украине.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия не принимает участия и не намерена участвовать в спецоперации на Украине.

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