Миссия ОБСЕ зафиксировала взрывы в районе Херсона

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ утром 3 марта зафиксировала взрывы в районе Херсона.

«Утром 3 марта команда СММ снова слышала взрывы в окрестностях Херсона», — говорится в сообщении организации.

ОБСЕ продолжает эвакуацию команды из Харькова.

Ранее стало известно, что сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марина Фенина погибла при обстреле Харькова.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию заявил, что из Киева, Мариуполя и Харькова были эвакуированы 588 иностранцев.