Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намерен на встрече глав МИД стран НАТО поднять вопрос о закрытии неба над Украиной.

«Завтра встреча министров иностранных дел НАТО, я приму в ней участие онлайн. Это (закрытие неба над Украиной. — RT) будет ключевой темой моего разговора, будем работать», — сказал Кулеба в эфире телеканала «Рада». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее появилась информация, что Украина просит МАГАТЭ обратиться к НАТО для закрытия доступа к воздушному пространству над ядерными объектами страны.