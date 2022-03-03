Вьетнам приветствует диалог между делегациями России и Украины, заявила директор департамента информации и печати вьетнамского МИД Ле Тхи Тху Ханг.

«Мы глубоко обеспокоены вооружённым конфликтом на Украине. Призываем все стороны проявлять сдержанность и немедленно прекратить применение силы, чтобы не допускать жертв среди мирного населения», — сказала она, слова дипломата приводит ТАСС.

Ле Тхи Тху Ханг выразила надежду на то, что стороны вскоре найдут прочное мирное решение разногласий на основе международного права и с учётом соблюдения интересов вовлечённых сторон.

3 марта украинская делегация вылетела на вертолётах на переговоры с Россией в Белоруссию.

Представитель делегации Украины Давид Арахамия заявил, что в ходе переговоров украинская сторона намерена обсудить гуманитарные коридоры.

Вместе с тем в Кремле обратили внимание на то, что Киев не спешит с переговорами.