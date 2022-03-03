Киев сообщил МАГАТЭ, что не проводил операций с ядерным материалом на ЧАЭС с 24 февраля

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На Украине предупредили МАГАТЭ о том, что с 24 февраля специалисты не проводили никаких операций с ядерным материалом на Чернобыльской АЭС, заявил гендиректор международного агентства Рафаэль Гросси.
Киев сообщил МАГАТЭ, что не проводил операций с ядерным материалом на ЧАЭС с 24 февраля
  • РИА Новости

«Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) сообщила о том, что она поддерживает связь с площадкой Чернобыльской АЭС, персонал которой, по ее словам, выполняет свои обязанности под «надзором», и что с 24 февраля никаких операций, связанных с ядерным материалом, там не проводилось», — цитирует Гросси РИА Новости.

Подразделения ВДВ России 24 февраля взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.

25 февраля Украина проинформировала МАГАТЭ о фактической потере контроля над ядерными и радиационными объектами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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