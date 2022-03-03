Подразделения ЛНР освободили ещё семь населённых пунктов в Донбассе

Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики освободили семь населённых пунктов в Донбассе.

«Подразделения народной милиции продолжают освобождать от вооружённых формирований Украины населённые пункты, под полным контролем ЛНР стали ещё семь: Новоайдар, Краснореченская, Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Старобельск, Андреевка», — говорится в сообщении военного ведомства республики.

1 марта ВСУ обстреляли четыре населённых пункта Луганской Народной Республики из РСЗО «Град».

Под огнём оказались Калиновка, Логвиново, Молочное и Первомайск.