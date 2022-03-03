В Киеве заявили, что переговоры России и Украины состоятся не в Беловежской Пуще

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Член украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что второй раунд российско-украинских переговоров состоится, но не в Беловежской Пуще.

Он утверждает, что информация о переговорах в Беловежской Пуще «не соответствует действительности».

«Переговоры действительно будут, но место другое», — заявил Арахамия в своём Facebook.

Украинский парламентарий также заявил, что представит подробности позже.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что выбор Беловежской Пущи для второго раунда переговоров был обоюдным.

Также Мединский заявил, что украинская делегация выехала из Киева на второй раунд переговоров с российской стороной и, как ожидается, прибудет на место утром 3 марта.

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