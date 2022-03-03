В Киеве заявили, что переговоры России и Украины состоятся не в Беловежской Пуще
Он утверждает, что информация о переговорах в Беловежской Пуще «не соответствует действительности».
«Переговоры действительно будут, но место другое», — заявил Арахамия в своём Facebook.
Украинский парламентарий также заявил, что представит подробности позже.
Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что выбор Беловежской Пущи для второго раунда переговоров был обоюдным.
Также Мединский заявил, что украинская делегация выехала из Киева на второй раунд переговоров с российской стороной и, как ожидается, прибудет на место утром 3 марта.