Начальники генштабов ВС США и Украины провели телефонный разговор
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Об этом говорится в заявлении официального представителя комитета начальников штабов полковника Дэвида Батлера.
«Председатель подтвердил приверженность президента Байдена и министра обороны Остина тому, чтобы продолжать поддержку Украины», — сообщил Батлер, слова которого приводит ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора заверил украинского коллегу Владимира Зеленского в стабильной экономической и финансовой поддержке Вашингтона.