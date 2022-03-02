Начальники генштабов ВС США и Украины провели телефонный разговор

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Председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли провёл телефонный разговор с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным, заявили в Пентагоне.
Начальники генштабов ВС США и Украины провели телефонный разговор
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Об этом говорится в заявлении официального представителя комитета начальников штабов полковника Дэвида Батлера.

«Председатель подтвердил приверженность президента Байдена и министра обороны Остина тому, чтобы продолжать поддержку Украины», — сообщил Батлер, слова которого приводит ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора заверил украинского коллегу Владимира Зеленского в стабильной экономической и финансовой поддержке Вашингтона.

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