Начальники генштабов ВС США и Украины провели телефонный разговор

Председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли провёл телефонный разговор с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным, заявили в Пентагоне.

Об этом говорится в заявлении официального представителя комитета начальников штабов полковника Дэвида Батлера.

«Председатель подтвердил приверженность президента Байдена и министра обороны Остина тому, чтобы продолжать поддержку Украины», — сообщил Батлер, слова которого приводит ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора заверил украинского коллегу Владимира Зеленского в стабильной экономической и финансовой поддержке Вашингтона.