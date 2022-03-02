В Женеве открылась выставка в память о погибших в Донбассе
02 марта 2022

В Женеве открылась выставка в память о погибших в Донбассе

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В швейцарской Женеве открылась экспозиция, посвящённая погибшим и пострадавшим мирным жителям в военном конфликте в Донбассе. Об этом RT сообщил пресс-секретарь представительства России при ООН и других международных организациях в Женеве Александр Пчеляков.

В подготовке к экспозиции использовались материалы Следственного комитета России, ролики RT, а также фото- и видеоматериалы представителей ДНР и ЛНР и рассказы простых граждан республик.

«Выставка призвана показать ужасы, творившееся в Донбассе, на которые Запад целенаправленно закрывает глаза уже восемь лет», — рассказал Пчеляков.

Ранее сообщалось, что в основу доклада России в СБ ООН легли 150 историй совместного спецпроекта RT и СК о пострадавших мирных жителях в Донбассе.