Подразделения Народной милиции ЛНР освободили 40 населённых пунктов
- РИА Новости
«Подразделениями Народной милиции от вооружённых формирований Украины освобождены уже 40 населённых пунктов... Также добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР 34 военнослужащих ВСУ, пять из которых находятся в медицинском учреждении, им оказывается квалифицированная помощь», — говорится в тексте заявления.
1 марта ВСУ обстреляли четыре населённых пункта Луганской Народной Республики из РСЗО «Град».
Под огнём оказались Калиновка, Логвиново, Молочное и Первомайск.