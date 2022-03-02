Подразделения Народной милиции ЛНР освободили 40 населённых пунктов

Военнослужащие Народной милиции ЛНР освободили 40 населённых пунктов от ВСУ, заявил официальный представитель военного ведомства республики старший лейтенант Иван Филипоненко.

«Подразделениями Народной милиции от вооружённых формирований Украины освобождены уже 40 населённых пунктов... Также добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР 34 военнослужащих ВСУ, пять из которых находятся в медицинском учреждении, им оказывается квалифицированная помощь», — говорится в тексте заявления.

1 марта ВСУ обстреляли четыре населённых пункта Луганской Народной Республики из РСЗО «Град».

Под огнём оказались Калиновка, Логвиново, Молочное и Первомайск.