Подразделения Народной милиции ЛНР освободили 40 населённых пунктов

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Военнослужащие Народной милиции ЛНР освободили 40 населённых пунктов от ВСУ, заявил официальный представитель военного ведомства республики старший лейтенант Иван Филипоненко.
Подразделения Народной милиции ЛНР освободили 40 населённых пунктов
  • РИА Новости

«Подразделениями Народной милиции от вооружённых формирований Украины освобождены уже 40 населённых пунктов... Также добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР 34 военнослужащих ВСУ, пять из которых находятся в медицинском учреждении, им оказывается квалифицированная помощь», — говорится в тексте заявления.

1 марта ВСУ обстреляли четыре населённых пункта Луганской Народной Республики из РСЗО «Град».

Под огнём оказались Калиновка, Логвиново, Молочное и Первомайск.

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