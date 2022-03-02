В МИД Казахстана вызвали посла Британии из-за высказывания лондонского парламентария

Посла Великобритании в Нур-Султане Кэти Лич вызвали в МИД Казахстана в связи с призывом британского парламентария Маргарет Ходж ввести санкции против государства из-за ситуации на Украине.

«Посол Великобритании в Казахстане приглашена в МИД для того, чтобы они дали разъяснение, с чем это связано. Ожидаем от неё комментарии», — цитирует РИА Новости первого заместителя внешнеполитического ведомства республики Шахрата Нурышева.

Российская сторона ранее предъявила протест послу Канады в Москве Элисон Леклер на фоне акций у дипучреждений России в Оттаве, Монреале и Торонто.

Дипломату передали требование Москвы о принятии незамедлительных мер по обеспечению безопасности сотрудников российских диппредставительств и членов их семей в соответствии с международными обязательствами Канады.