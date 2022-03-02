В МИД Казахстана вызвали посла Британии из-за высказывания лондонского парламентария

Короткая ссылка
Посла Великобритании в Нур-Султане Кэти Лич вызвали в МИД Казахстана в связи с призывом британского парламентария Маргарет Ходж ввести санкции против государства из-за ситуации на Украине.
В МИД Казахстана вызвали посла Британии из-за высказывания лондонского парламентария
  • Gettyimages.ru

«Посол Великобритании в Казахстане приглашена в МИД для того, чтобы они дали разъяснение, с чем это связано. Ожидаем от неё комментарии», — цитирует РИА Новости первого заместителя внешнеполитического ведомства республики Шахрата Нурышева.

Российская сторона ранее предъявила протест послу Канады в Москве Элисон Леклер на фоне акций у дипучреждений России в Оттаве, Монреале и Торонто.

Дипломату передали требование Москвы о принятии незамедлительных мер по обеспечению безопасности сотрудников российских диппредставительств и членов их семей в соответствии с международными обязательствами Канады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить