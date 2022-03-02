Украинские снаряды во время ночного обстрела ВСУ Донецка попали в школу и спорткомплекс

В результате ночного обстрела Донецка со стороны Вооружённых сил Украины снаряды попали в здание школы и спорткомплекса, заявил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

«Разрушения в Куйбышевском районе... Донецкий спортивный комплекс «Дельфин» (пр. Маршала Жукова, 2): повреждена стена... школа №71 (ул. Нарвская, 8): повреждено остекление», — написал он в своём Telegram-канале.

Кроме того, снаряды попали по зданию горбольницы №21 и нескольким жилым домам.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире «России 1» заявил, что только за 1 марта четыре мирных жителя погибли и 23 пострадали в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.