В ЛНР сообщили о девяти обстрелах населённых пунктов со стороны украинских военных
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано девять обстрелов по шести населённым пунктам республики», — говорится в сообщении в Telegram.
В результате обстрелов было повреждено 14 жилых домой, газопровод и линия электропередач.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли четыре населённых пункта Луганской Народной Республики из РСЗО «Град».
Подразделения российских войск, ДНР и ЛНР уничтожили штаб оперативно-тактической группировки ВСУ «Север».