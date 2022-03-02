В ЛНР сообщили о девяти обстрелах населённых пунктов со стороны украинских военных

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Украинские военные за ночь девять раз обстреляли населённые пункты республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано девять обстрелов по шести населённым пунктам республики», — говорится в сообщении в Telegram.

В результате обстрелов было повреждено 14 жилых домой, газопровод и линия электропередач.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли четыре населённых пункта Луганской Народной Республики из РСЗО «Град».

Подразделения российских войск, ДНР и ЛНР уничтожили штаб оперативно-тактической группировки ВСУ «Север».

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