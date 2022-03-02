В ЛНР сообщили о девяти обстрелах населённых пунктов со стороны украинских военных

Украинские военные за ночь девять раз обстреляли населённые пункты республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.