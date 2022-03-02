В МИД Канады заявили о намерении обратиться в МУС в Гааге из-за ситуации вокруг Украины

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Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила о намерении властей страны обратиться в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с ситуацией вокруг Украины.

«Канада решила передать ситуацию на Украине в Международный уголовный суд (МУС). Мы работаем с другими государствами — членами МУС, чтобы предпринять это значительное действие как результат множественных обвинений в совершении международных преступлений на Украине российскими силами, в том числе военных преступлений и преступлений против человечества», — говорится в заявлении Жоли на сайте правительства Канады.

По её словам, власти Канады неоднократно призывали Россию начать содержательный диалог.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании СБ ООН заявил, что Киев призывает к срочному слушанию Международного суда ООН против России.

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