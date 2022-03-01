Зеленский призвал страны мира признать Россию государством-террористом

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения призвал страны мира признать Россию государством-террористом.

«Россия — это государство-террорист, очевидно, и это должно быть признано официально», — сказал он.

Зеленский призвал страны мира немедленно отреагировать на «преступную тактику агрессора» и провозгласить Россию государством, которое совершает терроризм.

«Требуем полной ответственности для террористов в международных судах», — добавил украинский лидер.

Ранее Зеленский подписал указ о введении на Украине безвизового режима для иностранных наёмников.

Он также сообщил, что ряд украинцев «с опытом ведения боевых действий» в условиях военного положения освобождаются из-под стражи, с них снимаются все санкции.