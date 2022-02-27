В ДНР заявили, что ВСУ нанесли удар по водоводу Северский Донец — Донбасс
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«Сегодня в 20:10 украинские вооружённые формирования открыли огонь по посёлку Победа в Горловке. Повреждения получил трубопровод канала Северский Донец — Донбасс, — говорится в сообщении в Telegram.
Ранее стало известно об обстреле украинскими военными школы в Докучаевске.
Народная милиция ДНР сообщила, что украинские военные обстреляли населённый пункт Сартана из систем залпового огня «Град».