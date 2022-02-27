В ДНР заявили, что ВСУ нанесли удар по водоводу Северский Донец — Донбасс

Украинские военные нанесли удар по водоводу Северский Донец — Донбасс. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

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