В Киеве опровергли участие замглавы МИД Украины Точицкого в переговорах с Россией
- Олег Николенко
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«Украина открыта для переговоров для прекращения вооружённой агрессии России. В то же время МИД не подтверждает, что украинскую делегацию на переговорах возглавит заместитель министра Николай Точицкий», — написал он в Twitter.
Україна відкрита до переговорів задля припинення збройної агресії Росії. Водночас, МЗС не підтверджує, що українську делегацію на переговорах очолюватиме заступник міністра Микола Точицький, а також не підтверджує їхнє проведення у Гомелі.— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 27, 2022
Ранее РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ сообщило, что украинскую делегацию на переговорах с Россией в белорусском Гомеле возглавит замглавы МИД Николай Точицкий.
Делегация России выехала в Гомельскую область для проведения переговоров с украинской стороной.