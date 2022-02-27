В Киеве опровергли участие замглавы МИД Украины Точицкого в переговорах с Россией

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Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко опроверг данные в СМИ, что украинскую делегацию на переговорах с Россией будет представлять замглавы МИД Николай Точицкий.
В Киеве опровергли участие замглавы МИД Украины Точицкого в переговорах с Россией
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«Украина открыта для переговоров для прекращения вооружённой агрессии России. В то же время МИД не подтверждает, что украинскую делегацию на переговорах возглавит заместитель министра Николай Точицкий», — написал он в Twitter.

Ранее РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ сообщило, что украинскую делегацию на переговорах с Россией в белорусском Гомеле возглавит замглавы МИД Николай Точицкий.

Делегация России выехала в Гомельскую область для проведения переговоров с украинской стороной.

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