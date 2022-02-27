Сотрудники МВД Белоруссии задержали 14 человек за призывы к протестам во время референдума
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«В сети интернет были призывы к противоправным действиям. Всего по республике задержаны 14 человек. Они находились дома, но призывали к массовым мероприятиям и пытались координировать», — приводит его слова РИА Новости.
Следственные органы республики возбудили уголовные дела по фактам правонарушений.
Ранее председатель Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко в эфире телеканала «Беларусь 1» признал состоявшимся референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.
Явка на референдуме по Конституции в Белоруссии на 14:00 составила 61,91%.