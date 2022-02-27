Сотрудники МВД Белоруссии задержали 14 человек за призывы к протестам во время референдума

Сотрудники МВД Белоруссии задержали 14 человек, которые призывали к несанкционированным акциям во время референдума. Об этом заявил глава МВД республики Иван Кубраков.

«В сети интернет были призывы к противоправным действиям. Всего по республике задержаны 14 человек. Они находились дома, но призывали к массовым мероприятиям и пытались координировать», — приводит его слова РИА Новости.

Следственные органы республики возбудили уголовные дела по фактам правонарушений.

Ранее председатель Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко в эфире телеканала «Беларусь 1» признал состоявшимся референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.

Явка на референдуме по Конституции в Белоруссии на 14:00 составила 61,91%.