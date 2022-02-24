Журналист Пегов рассказал об обстановке на южных рубежах ДНР

Военный корреспондент Семён Пегов, находящийся сейчас в селе Стыла, рассказал RT об обстановке на южных рубежах Донецкой Народной Республики.

«Подтверждается факт уничтожения нашей донецкой артиллерией танков, которые принадлежали националистическому подразделению «Айдар», — сказал он.

По его словам, на этом направлении подтверждается захват пленных, как минимум 14 человек, в том числе одной женщины.

«Один пленный был ранен, ему на месте оказали всю необходимую помощь и госпитализировали», — сказал он.

По его словам, как минимум два населённых пункта перешли под контроль ДНР и ещё на окраины некоторых заходит донецкая пехота, бронетехника».