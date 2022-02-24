Журналист Пегов рассказал об обстановке на южных рубежах ДНР
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«Подтверждается факт уничтожения нашей донецкой артиллерией танков, которые принадлежали националистическому подразделению «Айдар», — сказал он.
По его словам, на этом направлении подтверждается захват пленных, как минимум 14 человек, в том числе одной женщины.
«Один пленный был ранен, ему на месте оказали всю необходимую помощь и госпитализировали», — сказал он.
По его словам, как минимум два населённых пункта перешли под контроль ДНР и ещё на окраины некоторых заходит донецкая пехота, бронетехника».