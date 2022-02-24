В ДНР сообщили о ранении ещё двух мирных жителей

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В результате обстрела Донецкой Народной Республики ранения получили двое мирных жителей.
В ДНР сообщили о ранении ещё двух мирных жителей
  • РИА Новости

«По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ города Донецка ранены два мирных жителя. Детали уточняются», — говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее стало известно о ранении пяти человек при обстреле Горловки, ещё один житель города погиб.

Народная милиция Луганской Народной Республики заявила о двух сбитых украинских военных самолётах Су-24 в районе населённых пунктов Смелое и Степовое.

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