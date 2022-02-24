В ДНР заявили о готовности предоставить гумкоридор для бойцов ВСУ

В Донецкой Народной Республике сообщили о готовности предоставить гуманитарный коридор для бойцов ВСУ.

«Народная милиция ДНР готова предоставить гуманитарный коридор военнослужащим 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, попавшим в окружение, при условии добровольной сдачи оружия», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что украинские военные несут потери и просят об открытии гуманитарных коридоров.

По его словам, украинские военные готовы сложить оружие и перейти на сторону Донбасса.