Все российские дипломаты покинули Украину
- РИА Новости
«Все российские дипломаты покинули Украину», — сказал Голенко в комментарии РИА Новости.
По его словам, сотрудники дипмиссий покинули посольства в Киеве, Одессе, Харькове и во Львове. Голенко отметил, что сам находится уже на территории России.
23 февраля началась эвакуация персонала в дипломатических представительствах России на Украине.
В министерстве напомнили, что дипмиссии России на Украине с 2014 года неоднократно подвергались нападениям и провокациям, а дипломаты становились объектами агрессивных действий.