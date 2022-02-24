Все российские дипломаты покинули Украину

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Все российские дипломаты покинули Украину, заявил пресс-атташе дипмиссии России на Украине Денис Голенко.
Все российские дипломаты покинули Украину
  • РИА Новости

«Все российские дипломаты покинули Украину», — сказал Голенко в комментарии РИА Новости.

По его словам, сотрудники дипмиссий покинули посольства в Киеве, Одессе, Харькове и во Львове. Голенко отметил, что сам находится уже на территории России.

23 февраля началась эвакуация персонала в дипломатических представительствах России на Украине. 

В министерстве напомнили, что дипмиссии России на Украине с 2014 года неоднократно подвергались нападениям и провокациям, а дипломаты становились объектами агрессивных действий.

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